Kocaeli Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Bu durum, bölge sakinleri için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi bir fikir olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 23 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. 24 Şubat Salı günü, sıcaklıklar 5 ile 13 derece seviyesine yükselecek. Yer yer sağanak yağmur da olabilir. 25 Şubat Çarşamba günü hava, 2 ile 7 derece arasında değişecek. Yine hafif yağmur bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenliği bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir durum. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine bu şekilde hazırlıklı olabilirsiniz. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Sürüş yaparken ve yürürken daha dikkatli olmalısınız.

Kocaeli'de 22 Şubat 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava değişken olacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Planlarınızı bu bilgiye göre ayarlamanız en iyisi olacaktır.