Karaman’da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi 1771. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki otomobil ile S.B. yönetimindeki cip kavşakta çarpıştı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan sürücünün eşi A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

