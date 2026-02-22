HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp işkence ettiler! 10 milyon dolar istediler

Ukrayna'da 'Narik' lakabıyla bilinen mafya liderinin oğlu Igor Komarov, Bali'de arkadaşlarıyla tatil yaptığı sırada kaçırıldı. Komarov'u kaçıran şahıslar kendilerinden çalındığını iddia ettikleri 10 milyon doları geri istiyor. Öte yandan yayınlanan video dünya kamuoyunda geniş yer buldu. Komarov'un parmaklarının kesildiği iddia edilirken, elinin bandajlı olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Komarov'un ağlayarak ailesinden yardım istediği de kayıtlara yansıdı.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp işkence ettiler! 10 milyon dolar istediler
Melih Kadir Yılmaz

Ukrayna'da 'Narik' lakabıyla bilinen mafya liderinin oğlu Igor Komarov arkadaşlarıyla birlikte Endonezya'nın Bali adasına tatile gitti. Komarov tatil yaptığı sırada bir grup tarafından kaçırıldı.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp işkence ettiler! 10 milyon dolar istediler 1

10 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

Komarov'un kaçırılmasının ardından sosyal medyada bir video yayılmaya başladı. Videoda, Komarov'un ağlayarak ailesinden yardım istediği görüldü. Ayırca kaçıran şahıslar kendilerinden çalındığını iddia ettiği 10 milyon doları geri istedi.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp işkence ettiler! 10 milyon dolar istediler 2

HESAPLAŞMA İDDİALARI GÜNDEMDE

Paranın iade edilmesi durumunda Komarov'un serbest bırakılacağı belirtilirken, aileye de baskı yapıldığı aktarıldı. Uluslararası organize suç örgütü hesaplaşması olarak değerlendirilen olayla ilgili yerel makamların ve Ukrayna dışişlerinin süreci takip ettiği bildirildi.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp işkence ettiler! 10 milyon dolar istediler 3

ELİNDE BANDAJ, GÖZÜNDEN MORLUKLAR VAR

Ayrıca, Komarov'un parmaklarının kesildiği de gelen iddialar arasında yer aldı. Komarov'un yüzündeki morluklar ve elindeki bandaj dikkatlerden kaçmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybettiAlanya’da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti
Milas-Bodrum havalimanı Ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdiMilas-Bodrum havalimanı Ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Ukrayna mafya bali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.