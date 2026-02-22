Mafya liderinin oğlunu kaçırıp işkence ettiler! 10 milyon dolar istediler

Ukrayna'da 'Narik' lakabıyla bilinen mafya liderinin oğlu Igor Komarov arkadaşlarıyla birlikte Endonezya'nın Bali adasına tatile gitti. Komarov tatil yaptığı sırada bir grup tarafından kaçırıldı.

10 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

Komarov'un kaçırılmasının ardından sosyal medyada bir video yayılmaya başladı. Videoda, Komarov'un ağlayarak ailesinden yardım istediği görüldü. Ayırca kaçıran şahıslar kendilerinden çalındığını iddia ettiği 10 milyon doları geri istedi.

HESAPLAŞMA İDDİALARI GÜNDEMDE

Paranın iade edilmesi durumunda Komarov'un serbest bırakılacağı belirtilirken, aileye de baskı yapıldığı aktarıldı. Uluslararası organize suç örgütü hesaplaşması olarak değerlendirilen olayla ilgili yerel makamların ve Ukrayna dışişlerinin süreci takip ettiği bildirildi.

ELİNDE BANDAJ, GÖZÜNDEN MORLUKLAR VAR

Ayrıca, Komarov'un parmaklarının kesildiği de gelen iddialar arasında yer aldı. Komarov'un yüzündeki morluklar ve elindeki bandaj dikkatlerden kaçmadı.