Kocaeli Hava Durumu! 23 Haziran Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu güzel. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16 - 18 derece arasında seyredecek. Kocaeli'deki bugünkü hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli kalacak. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30 - 32 derece civarında ölçülecek. Hava yine güneşli olacak. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemli. Şapka takmak faydalı. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde yapmak daha rahat bir deneyim sunar.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmak önemlidir. Su tüketimine dikkat etmek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.