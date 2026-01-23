Kocaeli Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı ise 18:06 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 12 ile 16 derece arasında bekleniyor. Orta şiddetli yağmurlu koşullar öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar kullanmak da önemli. Hava sıcaklıkları 10 derece civarında olması nedeniyle hafif bir mont veya ceket almanız rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hızı 10 km/saat seviyelerinde olacak. Hafif bir rüzgar hissi yaratacaktır. Rüzgar geçirmeyen bir üst giysi tercih edebilirsiniz.

Kocaeli'de hava durumu genel olarak kapalı ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.