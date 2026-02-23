Kocaeli Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmak için faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Şubat Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında seyredecek. 25 Şubat Çarşamba günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü hava soğuyacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur görülebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın montlar, bere ve eldiven giymek önemlidir. Kışlık giysilerle hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde yollarda gizli buzlanma riski artar. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Takip mesafesi artırılmalıdır. Lastik basınçları ve akü durumları kontrol edilmelidir. Olası arızaların önüne geçmek için bu adımlar atılmalıdır.

Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Uygun hazırlıklar sağlığınız ve güvenliğiniz açısından faydalı olacaktır.