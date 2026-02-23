HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ile 6 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Nem oranının yüksek olması yanında, dışarı çıkarken kalın giysiler giymek şart. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Soğuk havalara hazırlıklı olmak, sağlığınızı koruma açısından büyük önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kocaeli'de 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmak için faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Şubat Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında seyredecek. 25 Şubat Çarşamba günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü hava soğuyacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur görülebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın montlar, bere ve eldiven giymek önemlidir. Kışlık giysilerle hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde yollarda gizli buzlanma riski artar. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Takip mesafesi artırılmalıdır. Lastik basınçları ve akü durumları kontrol edilmelidir. Olası arızaların önüne geçmek için bu adımlar atılmalıdır.

Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Uygun hazırlıklar sağlığınız ve güvenliğiniz açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek duyurmuştu! Türkiye'nin konuştuğu babadan teşekkür geldiBakan Gürlek duyurmuştu! Türkiye'nin konuştuğu babadan teşekkür geldi
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.