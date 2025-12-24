HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 24 Aralık'tan itibaren hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 7-10 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları 6-7 derece aralığında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça değişken olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken kat kat giyinmek önem taşıyor. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek sis ve buğululuk, trafik güvenliğini etkileyebilir. Planlarınızı havaya göre esnek tutmalısınız.

Kocaeli Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 7 ile 8 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %67 olacak. Rüzgar hızı saatte 3.4 kilometre şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22, gün batımı saati ise 17:37'dir.

25 Aralık Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında kapanacak. 26 Aralık Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 5 derece arasında kalacaktır.

27 Aralık Cumartesi günü hava çok bulutlu hale gelecek. Gündüz hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Kocaeli'de hava sıcaklıkları düşecek. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bölgedeki insanlar hazırlıklı olmalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı uygun giysiler seçmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve buğulu hava oluşabilir. Bu durum trafik güvenliği için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı
İletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklamaİletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.