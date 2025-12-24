Kocaeli Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 7 ile 8 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %67 olacak. Rüzgar hızı saatte 3.4 kilometre şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22, gün batımı saati ise 17:37'dir.

25 Aralık Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında kapanacak. 26 Aralık Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 5 derece arasında kalacaktır.

27 Aralık Cumartesi günü hava çok bulutlu hale gelecek. Gündüz hava sıcaklıkları 5 ile 8 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Kocaeli'de hava sıcaklıkları düşecek. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bölgedeki insanlar hazırlıklı olmalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı uygun giysiler seçmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve buğulu hava oluşabilir. Bu durum trafik güvenliği için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.