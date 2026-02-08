Sivas'ta karda aracıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı

Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sivas-Erzincan sınırı üzerinde bulunan Sultan yolunu kullanarak aracıyla özel bir şirkete giden sürücü, karın yaklaşık 2 metreyi bulduğu ve tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kaldı.

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan sürücüye ulaştı.

Ekiplerce kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır