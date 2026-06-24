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Kocaeli Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 24 Haziran 2026 günü hava durumu güzel geçecek. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında, gece ise 17-18 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde de sıcaklıklar benzer şekilde yükselecek. 25 Haziran'da 31 derece, 26 Haziran'da ise 31-32 derece olacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Akşam saatlerinde ise serinlik için ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Kocaeli Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

24 Haziran 2026 Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 17-18 derece arasında bekleniyor. Hava genellikle güneşli. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 31-32 derece arasında tahmin ediliyor. Her iki gün de güneşli hava hakim olacak. Gece sıcaklıkları 18-19 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılması önerilir. Güneş kremi kullanmanın da faydası vardır. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalı. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Böylece gündüz ve gece saatlerinde rahat bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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