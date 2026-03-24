Kocaeli Hava Durumu! 24 Mart Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu kısa süreli sağanaklarla birlikte 11 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında değişecek. Rüzgar ise güneybatıdan, batıdan ve kuzeybatıdan esecek. Rüzgarın saatte ortalama hızı 2 ila 14 kilometre olacak. Nem oranı %45 ile %95 arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 25 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar ile 10 derece civarında sıcaklık bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü daha sıcak bir hava olacak. 26 Mart'ta sıcaklık 14 derece civarında tahmin edilmekte. 27 Mart Cuma günü ise sıcaklık 20 dereceye çıkacak.

Bu süreçte ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Trafikte dikkatli olmak da bu dönemde önemlidir.