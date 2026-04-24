Kocaeli Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 18 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, Kocaeli'deki hava durumunun ılıman olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava yer yer bulutlu olacak. Güneşli dönemler de yaşanacak. Gündüz sıcaklıklar 21 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında kalacak. Pazar günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına yükselecek. Pazartesi günü hava biraz daha soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 17 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 5 dereceye inebilir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole ışınları artış gösterebilir. Cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekseniz, şapka ve güneş gözlüğü almanızda fayda var.

