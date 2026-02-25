Kocaeli Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında olacak. Yağmur etkili olacak. 27 Şubat Cuma günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyredecek. 28 Şubat Cumartesi günü ise geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı koşullarda dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde bu önlem daha da önemlidir. Araç kullanırken, yol koşulları kaygan olabilir. Hız limitlerine uyulmalıdır. Ayrıca takip mesafesi artırılmalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak serin ve yağışlı olacak. Bu koşulları göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.