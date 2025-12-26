Kocaeli Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

26 Aralık 2025 Cuma günü Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişecek. Yani, Kocaeli'de bugünkü hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklıkların 0 ile 4 derece arasında olması tahmin ediliyor. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar -1 ile 6 derece arasında değişecek. Bu da Kocaeli'de hava durumunun serin ve yağışlı olacağını gösteriyor.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için uygun giyinmek önem taşıyor. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını dengelemeye katkı sağlar.

Kocaeli'de 26 Aralık 2025 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.