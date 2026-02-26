HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olarak şekillenecek. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Rüzgarın doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla eseceği belirtiliyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek özellikle önemli. Tüm bu hava koşullarına göre hareket etmek, güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Hava durumunu takip etmekte fayda var.

Kocaeli Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumunun serin ve yağışlı olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar gün boyunca 2 ile 6 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %81 civarında olacak.

Bu serin hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşüme riskini artırabilir. Dışarı çıkarken kalın mont, bere ve eldiven giymeniz faydalı olacaktır. Yağışlı havadan dolayı kayma riski bulunuyor. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Ayrıca, takip mesafenizi artırmak da önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek. Alçak bulutların hakim olması bekleniyor. Bu nedenle, serin ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız.

Kocaeli'de bugün ve önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekecek. Trafik kurallarına da dikkat etmelisiniz. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu bilgiler ışığında yapmalısınız. Olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmeniz için bu önerilere uymanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildiÜvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildi
Gümüşhane’de eğitime kar engeliGümüşhane’de eğitime kar engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.