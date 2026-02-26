Kocaeli Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumunun serin ve yağışlı olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar gün boyunca 2 ile 6 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %81 civarında olacak.

Bu serin hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşüme riskini artırabilir. Dışarı çıkarken kalın mont, bere ve eldiven giymeniz faydalı olacaktır. Yağışlı havadan dolayı kayma riski bulunuyor. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Ayrıca, takip mesafenizi artırmak da önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek. Alçak bulutların hakim olması bekleniyor. Bu nedenle, serin ve yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız.

Kocaeli'de bugün ve önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekecek. Trafik kurallarına da dikkat etmelisiniz. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu bilgiler ışığında yapmalısınız. Olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmeniz için bu önerilere uymanız faydalı olacaktır.