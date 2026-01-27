HABER

Kocaeli Hava Durumu! 27 Ocak Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. İzmit ve çevresinde sıcaklık 11-12 derece düzeyinde seyredecek. Gün içinde hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı %60-70 seviyelerinde kalacak. 28 ve 29 Ocak'ta sıcaklık 7-15 derece arasında değişecek. Hava koşullarının sisli olması ve dikkat gerektirmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

27 Ocak 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. İzmit ve çevresinde hava sıcaklığı 11-12 derece civarında seyredecek. Gün içerisinde hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %60-70 seviyelerinde kalacak.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığının 7-15 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının sisli olması tahmin ediliyor. 29 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 7-13 derece arasında değişecek. Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi öngörülüyor.

27 Ocak'ta hafif yağmur olacağı için dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanız önem taşıyor. Hava sıcaklıkları 11-12 derece civarında olacağı için kat kat giyinmelisiniz.

Kocaeli'de 27 Ocak 2026 Salı günü hafif yağmurlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önerilir. Gerekli önlemleri alarak seyahat etmeyi unutmayın.

