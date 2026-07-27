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Kocaeli Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava açık ve öğle saatlerinde sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 32 derece civarında olacak. 28 Temmuz Salı günü benzer bir hava durumu bekleniyor. 29 Temmuz'da yer yer sağanaklarla güneşli hava öngörülüyor. Hava durumu takip edilmeli. Sıcak havalarda dışarıda su tüketimi ve güneşten korunma önem taşır.

Kocaeli Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Kocaeli’de hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 31 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 32 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava koşulları güneşli öngörülüyor. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında kalacak. Hava yer yer sağanaklarla birlikte güneşli olacak. 30 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları Kocaeli'de günlük yaşamı etkileyebilir. Öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı düşünüldüğünde, dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak da gereklidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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