Kocaeli Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Hava serin bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişim gösterecek. Öğle saatlerinde yağışların etkisi kaybolacak. Ancak, hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına düşecek. Nem oranı artacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli’de hava durumu değişecek. 29 Mart Pazar günü hafif yağış bekleniyor. 30 Mart Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 31 Mart Salı günü daha sıcak geçecek. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı bu önlemler koruma sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak tavsiye edilir.