Kocaeli Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

28 Mayıs 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 28 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

29 Mayıs 2026 Cuma günü hava daha sakin geçecek. Sıcaklık 9 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Gün boyunca bulutlar arasında güneş ışıkları görülecek. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava daha açacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 23 derece arasında olacak.

31 Mayıs 2026 Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 26 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.