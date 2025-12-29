HABER

Kocaeli Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişirken, öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor ve saatte 14 ile 21 kilometre arasında hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde de soğuk hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve uygun ayakkabılarla hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanız açısından önemli.

Ufuk Dağ

Bugün, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, Kocaeli'de hava durumu soğuk ve yağışlı. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu geçecek. Özellikle öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 14 ile 21 kilometre arasında olacak. Nem oranı %70 ile %85 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:24, gün batımı ise 17:41 olacak.

Gelecek günlerde hava durumu Kocaeli'de farklılık gösterecek. 30 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü kar ve yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar 3 ile 3 derece arasında kalacak. 1 Ocak Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 ile 1 dereceye düşecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak faydalı olur. Sokaklarda su birikintilerine dikkat etmelisiniz. Kayma riskini azaltmak için uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Ek bir kat giyimle vücut ısınızı korumak iyi bir fikir.

Kocaeli'de 29 Aralık Pazartesi günü hava soğuk ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yapmak gerekiyor. Sağlığınızı korumak önemlidir.

