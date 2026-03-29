Kocaeli Hava Durumu! 29 Mart Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü Kocaeli'de hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu. Yağışlı hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 23 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye gerileyecek. Sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte ortalama 11 kilometre. Nem oranı gün boyunca %68 ile %85 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu değişecek. Pazartesi günü, 30 Mart 2026, yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 11 derece civarında olacak. Salı günü, 31 Mart 2026, hava daha sıcak geçecek. Sıcaklıklar 18 dereceye çıkacak. Çarşamba günü, 1 Nisan 2026, hafif yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklık 16 derece civarında olacak.

