Kocaeli Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba. Kocaeli'de hava durumu genel olarak güneşli. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 6 - 9 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Rüzgar, saatte ortalama 14 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü hava sıcaklıkları 17 - 20 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte yağışlı bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 11 - 14 derece arasında olacak. Hafif yağmur geçişleri görülebilir. Cumartesi günü sıcaklıklar 10 - 13 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri devam edebilir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak için uygun kıyafetler seçmek sağlığınız açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemler alınması önerilir.