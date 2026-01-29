HABER

Kocaeli Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 29 Ocak 2026 tarihinde hava koşulları değişken bir seyir izleyecek. İzmit ve çevresinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Gölcük ve Kandıra'da hafif yağmur düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı 3 ile 13 km/saat arasında olacak. 30 Ocak'ta da benzer hava durumu devam edecek. Dışarıda vakit geçirecekler, su geçirmez ceket almayı unutmasın.

Devrim Karadağ

29 Ocak 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava koşulları değişken olacak. İzmit ve çevresinde hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Gölcük ve Kandıra'da hafif yağmur bekleniyor. Bu ilçelerde sıcaklık 9 ile 17 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 3 ile 13 km/saat arasında olacak. Nem oranı ise %56 ile %89 arasında değişecek.

30 Ocak Cuma günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirecekleri hazırlıklı olmaya zorunlu kılıyor. Yanınıza su geçirmez ceket almanız iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Ek olarak, rüzgarın hızının artabileceğini unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var. Sıcaklık akşam ve gece saatlerinde düşecek. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız en iyisi.

