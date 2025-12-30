HABER

Kocaeli Hava Durumu! 30 Aralık Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 30 Aralık 2025 günü ılıman ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 5 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor ve saatte 20 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava soğuyacak. 31 Aralık'ta sıcaklık 3 ile 7 dereceye, 1 Ocak'ta ise 0 ile 3 dereceye inecek. Kalın giysiler ve uygun önlemler almak büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu merak uyandırıyor. Yılın son günlerinden birindeyiz. Bugün hava, genellikle parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında kalacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar 5 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 20 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı ise %65 ile %83 arasında değişecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için rahat bir gün sunuyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yürüyüş veya açık hava etkinlikleri planlayanlar ceket bulundurmalı. Rüzgarın hızı da hissedilen serinliği artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha soğuk hale gelecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında olacak. 1 Ocak Perşembe günü ise 0 ile 3 derece arasında bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi öngörülüyor. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek, soğuktan korunmak için önemli.

Kocaeli'de kış aylarında hava hızlıca değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek yararlı olacaktır. Kışın artan nem oranı ve rüzgar, soğuk havanın etkisini artırabilir. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için daha belirgin. Hava koşullarına uygun giyinmek ve önlemler almak, sağlığı korumak açısından önemlidir.

30 Aralık 2025 Salı günü Kocaeli'de hava ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Buna göre hazırlık yapmak, günün keyfini çıkarmanızı kolaylaştıracaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuyacak. Kışa uygun giyinmek ve önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önem taşır.

