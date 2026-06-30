Kocaeli Hava Durumu! 30 Haziran Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığının 32 - 33 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %30 - %35 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha fazla hissettirebilir. Rüzgar hızı ise 7 - 8 km/saat olacak, kuzeydoğudan esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, dış mekan etkinlikleri planlayanlar için uygun bir gün sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı nedeniyle, günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Nem seviyesinin düşmesi de durumu zorlaştırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 35 - 36 derece olması bekleniyor. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 31 - 32 derece arasında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde rahatsız edici olabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya dikkat edin. Bol su içmek ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Sonuç olarak, Kocaeli'de 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.