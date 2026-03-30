Kocaeli Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 30 Mart 2026 Pazartesi sabah saatlerinde yağmur başlayacak. Çisenti de görülecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarına ulaşacak. Nem oranının yüksek olması havanın serin hissettirebilir. Rüzgar batıdan esecek. Hızı yaklaşık 4 ila 20 kilometre arasında olacak. Sonuç olarak, Kocaeli'de hava durumu yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Kocaeli'de daha sıcak ve yağışlı bir hava bekleniyor. 31 Mart Salı günü, hava sıcaklıkları 17 dereceye yükselecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. 1 Nisan Çarşamba günü, sıcaklıkların 18 dereceye ulaşması bekleniyor. Sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. 2 Nisan Perşembe günü ise sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hafif yağmurun etkili olması bekleniyor.

Bu dönemde hava durumu değişken olacak. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalılar. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı. Su geçirmez kıyafetler de tercih edilebilir. Serin havalarda kat kat giyinmek önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif kumaşlar giyilmesi avantaj sağlar. Nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilmelidir.