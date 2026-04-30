Kocaeli Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

30 Nisan 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurla başlayacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Yani Kocaeli'de hava durumu serin ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Serin ve yağmurlu hava koşulları 6 Mayıs'a kadar sürecek. Bu dönemde, hava daha da soğuyacak ve yağışlar artacak.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Sıcaklıkların düşmesi, açık hava etkinliklerini planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlıklar yapmak faydalı olacaktır.

Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek koruyucu olacaktır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Gerekirse planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Böylece Kocaeli'de hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.