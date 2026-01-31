Kocaeli Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu benzer özellikler taşıyor. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Gölcük'te en düşük sıcaklık 7 derece. En yüksek sıcaklık ise 9 derece civarında olacak. Nem oranı %88 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 15 km/s olacak. Kartepe'de en düşük sıcaklık 6,3 derece. En yüksek sıcaklık ise 11,8 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %82. Rüzgar hızı ise 7,5 km/s olarak öngörülüyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum yaratıyor. Hafif yağışlı ve serin bir gün bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinerek sıcaklıklardaki değişimlere hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde benzer serin ve yağışlı koşullar devam edecek. 1 Şubat Pazar günü en düşük sıcaklık 6,7 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 7,9 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %87. Rüzgar hızı ise 12,9 km/s olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak konforu artıracaktır.