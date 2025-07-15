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Kocaeli'nde kahreden olay! Dolabın koluna kuşakla asılı halde bulunmuştu, yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dolabın koluna kuşakla asılı halde bulunduğu iddia edilen 7 yaşındaki çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nde kahreden olay! Dolabın koluna kuşakla asılı halde bulunmuştu, yaşam savaşını kaybetti

Olay, 13 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Hacıosman Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, oğlunun odasına giren baba, 7 yaşındaki E.T.A'yı boynundaki kuşakla dolabın koluna asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.T.A., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, E.T.A'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Ayrıca, E.T.A'nın yaklaşık bir yıl önce kız kardeşini de bir hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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