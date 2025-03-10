HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'nde korkunç kaza! Önce çarpıştılar, daha sonra benzin istasyonunun pompasına çarptılar

Kocaeli'nde korkunç kaza! Önce çarpıştılar, daha sonra benzin istasyonunun pompasına çarptılar

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak, devirdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kocaeli'nde korkunç kaza! Önce çarpıştılar, daha sonra benzin istasyonunun pompasına çarptılar

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Körfez Belediyesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Hızır Reis Caddesi’nde ilerleyen G.D. idaresindeki plakalı otomobil, Dalbastı Sokaktan caddeye çıkan İ.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak devirdi.

KAZADA-SAVRULAN-OTOMOBIL-AKARYAKIT-ISTAS_603087_178422

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPMIŞ

Kazada, sürücülerden G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. G.D.’nin iftar için İstanbul’dan Körfez ilçesine geldiği, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldüAydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Fotoğraflarla tehdit ve şantaj yağdırıp, evini bastıFotoğraflarla tehdit ve şantaj yağdırıp, evini bastı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Terim Süper Lig için ilk kez konuştu! Söylediği sözler F.Bahçeli taraftarları çıldırttı...

Terim Süper Lig için ilk kez konuştu! Söylediği sözler F.Bahçeli taraftarları çıldırttı...

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

'Doğa üstü güçlerim var' diyen evli adam hayatını kararttığı kadını hem soydu hem de intihara sürekledi

'Doğa üstü güçlerim var' diyen evli adam hayatını kararttığı kadını hem soydu hem de intihara sürekledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.