Kocaeli'nde korkunç kaza! Önce çarpıştılar, daha sonra benzin istasyonunun pompasına çarptılar

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Körfez Belediyesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Hızır Reis Caddesi’nde ilerleyen G.D. idaresindeki plakalı otomobil, Dalbastı Sokaktan caddeye çıkan İ.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak devirdi.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPMIŞ

Kazada, sürücülerden G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. G.D.’nin iftar için İstanbul’dan Körfez ilçesine geldiği, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)