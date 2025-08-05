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Kocaeli'nde yaz aylarında bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlamalı önlem: Mahalle mahalle geziyorlar

Çayırova'da yaz aylarında artan sinek ve haşere kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama yapılıyor. İlçe sakinlerinin yaz aylarını daha rahat geçirmesi adına vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocaeli'nde yaz aylarında bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlamalı önlem: Mahalle mahalle geziyorlar

Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak adına çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda ilçe sakinlerinin yaz aylarını daha rahat geçirmesi adına vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kent genelinde, halk sağlığını korumak adına çalışan Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayı takvimini de belirledi.

MAHALLE MAHALLE İLAÇLAMA

Yapılan planlama kapsamında ağustos ayı boyunca Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; pazartesi günleri Yenimahalle ve Çayırova mahallelerinde, salı günü Akse Mahallesi’nde, Çarşamba günü Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahallesi’nde, perşembe günü Özgürlük Mahallesi’nde, cuma günü Emek ve İnönü mahallelerinde ve cumartesi günü de Atatürk Mahallesi’nde sinek ve haşere kaynaklı bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlama yapıyor.

TÜM RİSKLİ BÖLGELERDE İLAÇLAMA

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçe sakinlerimizin sağlığı için belirli bir program çerçevesinde düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak, ilçe sakinlerimizin halk sağlığını korumak amacıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Amacımız; yaz aylarında artan sinek ve haşere kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek. İlçemizde sokak sokak dolaşıyor, larva ve ergin sineklerle etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Tüm riskli bölgelerde, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla uygulama yapıyoruz. Bu çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, doğaya dost biyosidal ürünler kullanarak hem sizlerin sağlığını, hem de çevremizi koruyoruz." açıklamalarında bulundu.

(İHA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çayırova ilaçlama
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