Kocaeli’nin yüksek kesimleri bayram sabahı beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının son günlerde giderek düştüğü Kocaeli’de kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Kentin özellikle Kartepe, Başiskele ve Gölcük gibi 200 metre rakımın üzerindeki kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Yağışın başlamasıyla birlikte sahaya çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 235 araç ve 630 personelle yol küreme ve tuzlama çalışmalarına gece boyunca devam etti. Ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlarda ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ekipler, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı önleyici tuzlama çalışmalarını artırırken, kırsal mahalle yollarında yol açma çalışmalarına ağırlık verdi.

YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIM TAKİBİ SÜRÜYOR

Kartepe zirve yolu, Kuzuyayla, Gölcük Eriklitepe ve Başiskele Aytepe gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı öğrenilirken, bu bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları yönünde uyarılar yapılırken, ekiplerin olası yeni yağışlara karşı sahadaki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.



