Kocaeli Ramazan etkinliklerine Doktor Feridun Kunak’da davet edildi: Bağışıklığı güçlendirmek için doğal reçeteler sundu…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Kocaeli’nin her köşesine taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda pek çok etkinlik planlayan kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığı, Dr. Feridun Kunak’ın katılımı ile bilgilendirici söyleşi gerçekleştirdi.

"Doğal Reçeteler ile Bağışıklık Güçlendirmek" konulu söyleşide konuşan Dr. Feridun Kunak, katılımcılara sağlıklı yaşama dair beslenme ve tedavi yöntemlerini anlattı. Sağlıklı yaşama dair pratik bilgi ve tedavi yöntemleri sunan Dr. Kunak, söyleşide bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirilebileceğini, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel karışımları, doğal kürleri ve sağlıklı yaşam önerilerini katılımcılar ile paylaşarak evde hazırlanabilecek tarifler sundu.

Söyleşi boyunca kadınların sorularını da yanıtlayan Kunak, bireysel sağlık önerileriyle katılımcılara rehberlik etti. Program sonunda üyeler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, verilen bilgilerin günlük yaşamlarında faydalı olacağını ifade etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır