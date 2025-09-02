Kocaeli sahillerinde bin 825 hayat kurtaran müdahale

Bu yıl 15 Haziran’da başlayan yaz sezonundan bu yana Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajlarının da aralarında bulunduğu 13 sahil bölgesinde görev yapan KOSKEM, su kazalarına karşı etkin bir mücadele yürütüyor.

Ekipler, 25-31 Ağustos tarihleri arasında bir haftalık görev süresince boğulma tehlikesi geçiren toplam 154 vatandaşı kurtardı. Bu dönemde ayrıca 15 vatandaşa ambulans birimleri aracılığıyla sağlık hizmeti sunuldu.

Haftalık verilere göre kurtarma operasyonlarının dağılımı; Cebeci’de 63, Kumcağız’da 42, Darıca’da 11, Bağırganlı’da 13, Kerpe’de 9, Seyrek’te 7, Kovanağzı ve Sarısu’da dörder ve Ereğli’de bir kişi şeklinde gerçekleşti.

KOSKEM ekiplerinin eğitimli personeli ve donanımlı ekipmanlarıyla sahillerdeki görevine titizlikle devam ettiği bildirildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

(İHA)