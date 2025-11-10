HABER

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da "Ata’ya saygı" için hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da düzenlenen törenler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan siren sesleriyle birlikte dört ilde de vatandaşlar, bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım anma programları kapsamında, saat 09.05’te tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da da sirenler çaldı. Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte kentlerin en işlek caddeleri, meydanları ve kavşaklarında adeta hayat durdu.
Kocaeli’de, D-100 kara yolu ve şehrin ana arterlerinde seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna katıldı. Araçlarından inen vatandaşlara, o sırada yolda yürüyen yayalar da eşlik etti.
Sakarya’da, Demokrasi Meydanı gibi yoğun noktalardaki esnaf ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Düzce ve Bolu’da da benzer sahneler yaşandı. Bolu’da Bahçelievler Mahallesi’nde ve İzzet Baysal Caddesi’nde saat 09.05’te hayat durdu. Kimi vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, kimileri araçlarından inmedi.
Düzce’de ise Vali Selçuk Aslan ve Belediye Başkan Vekili Hasan Günden Anıtpark Meydanı’nda çelenk bıraktı. Kent merkezlerindeki işlek noktalarda bulunan vatandaşlar, siren sesiyle birlikte tüm işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
