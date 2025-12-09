HABER

Kocaeli’de ilkokulda yangın paniği

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilkokulun bodrum katındaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bilge Sokak’taki ilkokulun bodrum katında bulunan kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilkokulun bodrum katındaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bilge Sokak’taki ilkokulun bodrum katında bulunan kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden okul idarecilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada öğrenciler, öğretmenler gözetiminde tedbir amaçlı okul bahçesine tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli
