Kocaeli’de yoğun kar yağışı: Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler yolda kalan araçlara da müdahale ediyor.

Kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetlerine devam eden ekipler, aynı zamanda kar yağışı sebebiyle ilerleyemeyen sürücülere teknik destek sağlıyor.

Öte yandan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır