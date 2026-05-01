Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürprizi

Kocaeli’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, 1 Mayıs’ta kar yağışını beraberinde getirdi. Şehir merkezine yakın ve alçak kesimlerde yağmur aralıklarla devam ederken, kentin yüksek noktalarında yağış yerini kara bıraktı. Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartepe’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
Meteorolojik verilere göre, Kartepe’de 1320 metre rakımlı bölgede hava sıcaklığı 0-2 dereceye kadar geriledi. Rüzgarın hızının ise saatte 9 kilometre olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

