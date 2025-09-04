Kocası tarafından darbedilen kadın ağır yaralandı, 2 çocuğunu polis koruma altına aldı

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Kayacık Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, eşi R.Ç.'yi (32) darbetti. Kaçan iki çocuk annesi, evinin sokağına 200 metre uzaklığındaki Erbaran Sokak üzerindeki bir parka sığınırken çevredekilerden yardım istedi.

BABA KAÇTI, ORTADA KALAN ÇOCUKLARA POLİS SAHİP ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisini sürdüğü öğrenildi. M.Ç.’yi darbeden kocasının ise kaçtığı, polis ekiplerinin şahsı aradığı öğrenildi.

Öte yandan, yakını bulunmayan annenin C.Ç. (4) ve T.Ç. (2) isimli iki çocuğu polis ekiplerince koruma altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki polis noktasında gözetim altına alınan iki çocuğa, polis ekiplerince çikolata ikram edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

