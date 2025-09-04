HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocası tarafından darbedilen kadın ağır yaralandı, 2 çocuğunu polis koruma altına aldı

Eskişehir’de eşi tarafından darbedilen kadın kaçarak parka sığınırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, 2 çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.

Kocası tarafından darbedilen kadın ağır yaralandı, 2 çocuğunu polis koruma altına aldı

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Kayacık Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, eşi R.Ç.'yi (32) darbetti. Kaçan iki çocuk annesi, evinin sokağına 200 metre uzaklığındaki Erbaran Sokak üzerindeki bir parka sığınırken çevredekilerden yardım istedi.

Kocası tarafından darbedilen kadın ağır yaralandı, 2 çocuğunu polis koruma altına aldı 1

BABA KAÇTI, ORTADA KALAN ÇOCUKLARA POLİS SAHİP ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisini sürdüğü öğrenildi. M.Ç.’yi darbeden kocasının ise kaçtığı, polis ekiplerinin şahsı aradığı öğrenildi.

Kocası tarafından darbedilen kadın ağır yaralandı, 2 çocuğunu polis koruma altına aldı 2

Öte yandan, yakını bulunmayan annenin C.Ç. (4) ve T.Ç. (2) isimli iki çocuğu polis ekiplerince koruma altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki polis noktasında gözetim altına alınan iki çocuğa, polis ekiplerince çikolata ikram edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandıKırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildiBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Macron 'Plan hazır' diyerek duyurdu: Çok sayıda ülke yer alıyor

Macron 'Plan hazır' diyerek duyurdu: Çok sayıda ülke yer alıyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.