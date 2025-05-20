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Kocasından altınları saklamak için hırsızlık süsü verdi: Kadının oyunu, polisin incelemesine kadar sürdü!

Bursa'da bir kadın kocasından döviz, TL ve altınlarla birlikte toplam 2 milyon değerindeki birikimi saklamak için hırsızlık süsü verdi. Kadının oyununu polis ekipleri bozdu. Kadın, kocasının memlekete dönme isteğini engellemek için altınları ve paraları sakladığını itiraf etti.

Kocasından altınları saklamak için hırsızlık süsü verdi: Kadının oyunu, polisin incelemesine kadar sürdü!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kocasının memlekete dönme isteğini engellemek için altınları ve paraları saklayan kadın, olaya hırsızlık süsü verdi. Yabancı uyruklu kadının oyununu, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaya çıkardı.

KOCASINA İNANILMAZ OYUN

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Evinin soyulduğunu emniyete bildiren yabancı uyruklu adam, gece yarısı evde ses duyduğunu, uyandığında bir kişinin kendisine saldırdığını, korku ve panikle gözünün karardığını, kendine geldiğinde evinin soyulduğunu fark ettiğini söyledi.

2 MİLYON LİRAYI SAKLADI

Evdeki kıyafet dolabının içinde bulunan 37 bin 800 dolar, 60 bin lira, 3 tam altın ve 3 adet bileziğin yerinde olmadığını söyleyen adam, 2 milyon lira kaybının olduğunu ve zanlıların yakalanmasını istedi.

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HIRSIZLIK SÜSÜ VERMİŞ

Bunun üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı detaylı araştırmada, aile bireylerinden kadının, eşinden habersiz oyun kurarak olaya hırsızlık süsü verdiğini ortaya çıkardı.

HAKKINDA 'SUÇ UYDURMA' İŞLEMİ YAPILDI

Yapılan görüşmede kadın, eşinin memleketine dönmek istediğini ancak küçük oğlunun lisede olmasından dolayı kendisinin gitmek istemediğini, bu yüzden böyle bir şey yaptığını itiraf etti.

Evin başka odasında sakladığı altın ile paraları kendi rızasıyla eşine teslim eden kadın hakkında, 'suç uydurma' işlemi yapıldı.

(İHA)

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