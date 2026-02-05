HABER

Kod yazmayı sınıfta, tarımı tarlada öğrendiler

Dünyada her yıl üretilen gıdanın yüzde 14’ü daha sofraya ulaşmadan hastalık ve verimsizlik nedeniyle kayboluyor. Trabzon Fen Lisesi’nde öğrenim gören, 7 kız öğrenciden oluşan Panacea Takımı, bu küresel soruna yerli ve dijital bir çözüm geliştirdi. Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı kapsamında geliştirilen yapay zekâ tabanlı Panacea projesi, GençBizzTech Türkiye finallerinde ikincilik elde etti.

Küresel nüfus hızla artarken, iklim değişikliği ve bitki hastalıkları gıda güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlar haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl yaklaşık 400 milyar dolarlık mahsul, hastalıklar nedeniyle tarlada kalıyor. Bu küresel soruna çözüm ise
Türkiye’nin genç beyinlerinden geldi. Tamamı kız öğrencilerden oluşan Panacea ekibi, tarımsal üretimi dijitalleştiren yapay zekâ çözümleriyle hem çiftçinin cebini hem de ülke ekonomisini korumayı hedefliyor.

TARIMDA YAPAY ZEKA NÖBETİ

Panacea, tarladaki bitki sağlığını anlık olarak analiz etmeyi hedefleyen yapay zekâ tabanlı bir mobil aplikasyon olarak tasarlandı. Görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla çalışan uygulama, bitki hastalıklarını henüz insan gözüyle fark edilemeyecek aşamadayken tespit
edebiliyor. Uygulama; sensörler ve saha verileriyle desteklenerek yalnızca hastalıklı bölgelerin belirlenmesini sağlıyor. Böylece tüm tarlayı ilaçlamak yerine noktasal müdahale mümkün oluyor; bu da kimyasal kullanımını ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Aynı
sistem, toprak nemini izleyerek gereksiz su tüketiminin de önüne geçiyor.

VERİMLİLİKTEN EKONOMİYE UZANAN ETKİ

Panacea ekibi, geliştirdikleri mobil çözümü yalnızca bir teknoloji ürünü değil, tarımsal üretimde verimliliği artıran bir risk yönetim aracı olarak konumlandırıyor. Mahsul kaybının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşmesi ve verimin artması; gıda arz güvenliğini güçlendirirken gıda enflasyonuyla mücadelede de kritik bir rol oynuyor. Girişimin kurduğu bu sistem, tarım sektöründeki risk yönetimini dijitalleştirerek doğrudan Türkiye’nin ekonomik göstergelerine olumlu katkı sunmayı hedefliyor. Ülke ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olan tarımsal ihracat kapasitesini artırmayı odak noktasına alan Panacea, "hastalıksız mahsul" ve "izlenebilir üretim" standartlarıyla Türk tarım ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha yüksek katma değerle yer bulmasını amaçlıyor.

GENÇBİZZTECH DESTEĞİYLE GÜÇLENEN GİRİŞİM

Türkiye İş Bankası’nın “Dünya Bizim Gelecek Bizim” vizyonu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla yürütülen GençBizzTech programı kapsamında mentorluk alan ekip, projelerini ölçeklenebilir bir iş modeline dönüştürme yolunda önemli bir adım attı.

Panacea Takımı, elde ettiği başarıyla GençBizzTech 2025 Türkiye Finali’nde 2.’lik derecesine layık görüldüler. Ekip, tarım teknolojilerinde dijitalleşmeye katkı sunarken genç kadınların teknoloji üretimindeki görünürlüğünü de güçlendiriyor.

