Kokarca istilası krizi Meclis’i karıştırdı: ‘Samuray arısı” planı çöktü! Yeni umut: 2 bin 350 adet sülün...

Karadeniz’de fındık ve meyve bahçelerini tehdit eden kahverengi kokarca istilası, TBMM Genel Kurulu’nda sert tartışmalara yol açtı. İlaçlamadan sonuç alınamayınca biyolojik mücadele için sahaya sürülen 1 milyon “samuray arısı”nın kokarcalar tarafından yok edildiği iddia edildi.

“EYLEM PLANI HAZIR, SÜLÜNLER DEVREDE”

Sözcü’nün haberine göre, AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, “Kokarca eylem planı hazırladık. 2 bin 350 adet sülün devreye alındı” dedi.

“SAMURAY ARISI SÜLÜN OSMAN HİKAYESİNE DÖNDÜ”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Samuray arısı hikayesi Sülün Osman hikayesine döndü” diyerek hükümetin “En çok kokarcayı toplayan öğrenciye bisiklet kampanyası”nı ve sülün planını eleştirdi: “Tarım Bakanı, sen hiç kokarca böceği gördün mü? Kokarcayı sen topla, ben sana bisiklet hediye edeceğim. Çözüm bulunmazsa kokarcaları traktöre doldurup Ankara’ya getireceğim” dedi.

“ÇOCUKLARA BÖCEK TOPLATMAK SKANDAL”

İyi Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, kokarcanın “yatak odalarına kadar girdiğini” belirterek istifa istedi: “Kampanya yapıp, çocuklara bisiklet ödüllü böcek toplatmak skandaldır, devlet ciddiyetinin iflasıdır; aymazlık ve gafilliktir” dedi.

“İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ RİSKE ATIYORSUNUZ”

Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah ise “İlkokul öğrencilerini riske atıyorsunuz” sözleriyle kampanyaya tepki gösterdi.