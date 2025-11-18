HABER

Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Böcek ailesi faciasında oklar o isme döndü: Bir çocuğu daha zehirlemiş

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Böcek ailesi felaketi yaşamış anne, baba ve iki çocuklu ailenin tüm fertleri yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin konuştuğu faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan dört kişi tutuklanırken; ailenin yediği kokoreç ve midyenin test sonuçları da çıktı. Öte yandan gözaltına alınan ilaçlama şirketi çalışanıyla ilgili detay dikkat çekti. Şirket çalışanının, daha önce yaptığı ilaçlamada bir çocuğun zehirlenmesine neden olduğu öğrenildi.

Devrim Karadağ

Almanya’dan Türkiye’ye gelen 4 kişilik Böcek ailesinin tamamının hayatını kaybettiği skandal olayda yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi; ifadesi alınan dört şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dört şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ailenin konakladığı otelin sahibi ve oteli ilaçlayan firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu yedi şüpheli ise hala gözaltında.

MİDYE VE KOKOREÇİN TEST SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Sözcü TV'yer alan habere göre, şüpheliler yönünden Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısında sürece ilişkin şu detaylar yer aldı:

Böcek ailesinin Ortaköy’de kokoreçci E.E.'nin dükkanından ve midye satın aldığı seyyar midyecinin ürünlerine yönelik yapılan incelemede, ürünlerin "tüketime uygun olduğu" tespit edildi.

Ancak alınan numunelerin olay gününden 1,5 gün sonra toplandığı belirtildi.

O ŞÜPHELİ BENZER BİR VAKAYA DAHA KARIŞMIŞ

Ekol TV'de yer alan habere göre de Böcek ailesinin ölümünden sonra olaya adı karışan şüphelilerden ilaç şirketi çalışanın adının bir başka zehirlenme olayına daha karıştığı öğrenildi. Şüphelinin, Fatih'te bir Kur'an kursunda ilaçlama yaptığı, ilaçlama sonrası bir çocuğun zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

FOSFİT ASİT MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Bir çocuğun zehirlendiği olayda yapılan incelemede, şüphelinin tahta kurusu ile mücadele etmek için alüminyum fosfit aktif maddesi içeren Fumigas 57 TB isimli ürünü kullandığı tespit edildi.

İLACI İZİNSİZ KULLANMIŞ

Şüphelinin biyodisal ürün uygulayıcı sertifikasının bulunduğu ancak izin verilen herhangi bir iş yerinde çalışmadığı, uygulamayı izinsiz olarak yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, ilaçlama yaptığını kabul etti.

DİĞER ÜRÜNLERDEKİ İNCLEME SÜRÜYOR

Ailenin meşrubat tükettiği sebil, kafe ve lokum satın aldıkları kuruyemişçideki incelemenin ise henüz tamamlanmadığı kayda geçti.

Böcek ailesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklendiği belirtildi.

BABA BÖCEK'TEN ACI HABER DÜN AKŞAM GELDİ

Öte yandan Böcek ailesinin zehirlenmesine ilişkin olayda bir acı haber de baba Servet Böcek'ten geldi.

Hastanede 5 gündür yoğun bakımda olan Servet Böcek yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

