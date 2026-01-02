Ankara kulisleri bunu konuşuyor: CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'ın yeni adresi belli oldu

CHP’den ayrıldıktan sonra bir süredir bağımsız milletvekili olarak görev yapan Hasan Ufuk Çakır, siyasette yeni bir sayfa açıyor. Mersin Milletvekili Çakır’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası gündeme geldi.

İSMAİL SAYMAZ DUYURDU

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti’ye katılacağını dile getirdi. Saymaz'ın bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞİYOR MU?

Çakır’ın AK Parti’ye katılması durumunda, TBMM’deki sandalye dağılımında da değişiklik yaşanacak. Meclis'te halihazırda AK Parti'nin 272, CHP'nin 138 sandalyesi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Hasan Ufuk Çakır, istifasından önce son dönemde CHP yönetimine yönelik eleştirileriyle gündeme gelmiş, özellikle parti içi tartışmalarda sert ifadeler kullanmıştı. MYK bu eleştiriler üzerine Çakır’ı disipline sevk ederken Çakır ise ihraç sürecini beklemeden partisinden istifa ettiğini açıkladı.