Koku halüsinasyonu nedir? "Beyin tümörü, parkinson ve epilepsi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir"...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, koku bozukluklarının tek veya her iki burunda hissedilebileceğini ve çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Demirel, bu durumun kulak-burun-boğaz hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik nedenlerle gelişebileceğini ifade ederek, koku bozukluklarının multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Koku halüsinasyonlarının, öncelikle kulak burun boğaz uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Demirel, burun iltihapları, burun polipleri, COVID-19 gibi viral enfeksiyonlar, tümörler ve psikiyatrik hastalıkların da bu tür bozukluklara yol açabileceğine dikkat çekti.

"COVİD GİBİ VİRAL ENFEKSİYONLAR SONRASI GÖRÜLÜR"

Demirel, "Koku halüsinasyonları bir çeşit koku bozukluğudur. Olmayan bir kokuyu algılama, var olan kokuyu farklı algılama ya da kötü koku algılama şeklinde isimlendirilmektedir. Koku bozuklukları tek bir burunda da hissedilebilir, iki burunda da hissedilebilir ve bunun birçok sebebi var. Kulak-burun-boğaz hastalıklarına bağlı olabilir, nörolojik ve psikiyatrik nedenler ile karşımıza gelebilir. Bu nedenle ayrıntılı bir şekilde multidisipliner olarak ele alınması gereken bir bozukluktur. Biz öncelikle mutlaka kulak burun boğaz hekimi tarafından muayenesini istiyoruz. Burunda bir iltihap, burunda polip, burun enfeksiyonu, COVİD gibi viral enfeksiyonlar sonrası görülebiliyor. Yine burun içerisinde yabancı bir cisim, burnun üst tarafındaki bir tümör buna sebep olmakta. Yine birçok psikiyatrik hastalık, kokuyu, farklı algılama, olmayan bir kokuyu algılama şeklinde karşımıza gelebilir. Örneğin şizofreni hastalığı gibi psikiyatrik hastalıkların bu açıdan ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KOKU BOZUKLUKLARI BEYİN TÜMÖRÜ, EPİLEPSİ VE PARKİNSON GİBİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR"

Hastalardan gelen en yaygın şikayetlerin çürümüş meyve, kokmuş sebze, bayat yemek ve tuvalet kokusu şeklinde olduğunu ifade eden Demirel, "Nörolojik açıdan migren atağı sırasında da koku bozukluğu görebiliyoruz ya da öncesinde aura dediğimiz baş ağrısı başlamadan önceki durumlarda görebiliyoruz. Epileptik nöbetler sırasında ya da epileptik nöbet öncesi aura dediğimiz durumlarda da koku bozuklukları görmekteyiz. Yine Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarda da koku bozuklukları görülmekte. Bununla birlikte beyin tümörü ya da koku sinirini tutan tümörlerde de koku bozukluğu gözlenmekte. Çürümüş meyve kokusu, kokmuş sebze kokusu, kokmuş yemek kokusu ya da tuvalet kokusu geldiğini söyleyen hastalar var. Baş ağrısı öncesinde bizim aura dediğimiz tabloda görülüyor. Önce hasta kötü bir koku duyduğunu belirtiyor, bahsettiğim kokular, sonrasında hastanın baş ağrısı atakları başlayabiliyor. Yine epileptik nöbetler bu şekilde başlayabiliyor. Nöbet öncesinde hasta kötü bir koku duyuyorum, sonrasında nöbet geçiriyorum diye karşımıza gelebiliyorlar" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır