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Kola neden şişeyi açınca köpürür?

Her türden gazlı içeceğin köpüğü olur. Genel olarak soğuk tüketilmesi önerilen bu gazlı içecekler tatlandırıcı, doğal ve yapay aromalar, su, karbondioksit ve şeker içermektedir. Köpüğü olarak tanımlanan ise içeriğinde yer alan karbondioksit gazıdır.

Kola neden şişeyi açınca köpürür?
Ferhan Petek

Karamel ile renk verildiği bilinen, tatlandırıcılar ve şekerler kullanılarak yapılan, sodalı, alkolsüz, içeriğinde kafein olan kola en çok tüketilen içeceklerden biridir. Bazı açıklamalara göre botanik biliminde aynı adı taşıyan ağacın meyveleri ile bu meyvelerin meşrubat olarak kullanılan biçimine verilen bir isimdir. Gazlı içeceklerin tümünde çözünmüş olarak yer alan karbondioksit, kolanın içeriğinde de yer almaktadır.

Kola neden şişeyi açınca köpürür?

Diğer tüm gazlı içeceklerde olduğu gibi kola da kapağı açılınca köpürebilmektedir. Gazlı içeceklerin tümünde olduğu gibi kolada da karbondioksit çözülmüş halde bulunmaktadır. Karbondioksitin açığa çıkması ile basınç artar ve sıvı şişeden patlar gibi çok yüksek bir hızla çıkar.

Bir kola şişesi ilk kez açıldığı anda bir ses çıkar. Bu çıkan ses içeriğinde çözülmüş olarak bulunmakta olan karbondioksit gazının sesidir. Şişe kapalı olduğu sürece karbondioksit gazı belli bir basıncın altında tutulur. Uygulanan bu basınç da gazın suda çözünmesine ve karbonik asidin sulu çözeltisini oluşturmasına neden olur.

Yaşanan bu durumda ortamda yalnızca karbonik asidin sulu çözeltisi olmaz. Biraz karbondioksit de bulunur. Bunun nedeni karbondioksit gazının suda çözünme yolu ile karbonik asidi oluşturması ve bu süreçte açığa çıkan karbonik asidin bir kısmının yeniden karbondioksite dönüşmesidir.

Tüm bu durumlar meydana gelirken gaz, şişenin üst kısımlarında toplanır. Şişe açıldığı zaman da içinde yer alan basınç hızlı bir şekilde düşer. Karbondioksit gazı bu sayede genleşir ve daha çok hacim kaplamaya başlar. Kola şişesi açıldığı zaman ses çıkmasının nedeni de bu süreçtir.

Kola şişesi çalkalandığında, şişenin üst kısmında birikmiş karbondioksit gazı küçük baloncuklar hâlinde içeceğin tamamına yayılır. Şişe açıldığında, bu küçük gaz baloncukları aniden genleşmeye başlar. Örneğin, kapalı bir kola şişesindeki iç basınç atmosfer basıncının birkaç katıysa, şişe açıldığında bu basınç hızla düşer. Buna bağlı olarak gaz baloncuklarının hacmi de aynı oranda artar. Baloncukların çok hızlı bir biçimde kola şişesinden çıkmak için bir yol araması sırasında sıvıya patlamaya neden olacak güçte bir itme gücü uygular.

Tüm gazlı içeceklerde karbondioksit gazı bulunur ve kola da bu içeceklerden biridir. Kolanın üretimi sırasında yüksek basınçlarda gaz şişe içine aşılanır. Sıvı da gaz ile aşırı miktarda doyana dek bekletilerek kola üretilir.

Kolanın kabarcıkları halk arasında asit olarak ifade edilir. Ancak bilim insanları bu bilginin doğru olmadığını açıklamıştır. Asit zannedilen ve kola dışında diğer tüm gazlı içeceklerde de yer alan kabarcıklar asit değildir. Karbondioksit gazı, asit olarak tanımlanır ve öyle zannedilir. Gazlı içeceklerin içinde yer alan baloncuklara bu balon etkisini verebilmek için karbondioksit gazı kullanılır.

Bir kolanın bozuk olup olmadığı da baloncuklarından yani asit zannedilen karbondioksit gazının meydana getirdiği kabarcıklardan anlaşılabilir. Bozulmuş bir kolada tat eskisine göre daha keskin olur ve aroması daha fazla hissedilir. Normalde rengi koyu olduğu halde bozulmuşsa daha açık görünür. Taze bozulmamış kolada bolca kabarcık bulunur ancak bozuk kolada bu kabarcıklar da ya çok azalır ya da tamamen yok olur.

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kola
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