Karamel ile renklendirildiği bilinen kola, şekerli ya da tatlandırıcılı kafein içeren alkolsüz gazlı bir içecektir. Botanik biliminde cola acuminata adı ile bilinen ağacın meyvelerinden ve onun içecek olarak kullanılan haline verilen bir isim olarak da tanımlanmaktadır.

Dünya genelinde sevilen ve çok sık tüketilen bir içecek olan kolanın tarihçesi de oldukça geniştir. Kola, Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir içecek olarak kabul edilmektedir. Uluslararası bir araştırmaya göre 2005 ve 2016 yıllarında dünyanın en pahalı markası kolayı ilk kez piyasaya süren firma seçilmiştir. Kolayı ilk kez piyasaya süren firmanın kola tarifi bir sır olarak kabul edilmektedir. İcadı ise 1885 yılına denk gelmektedir.

Columbus’ta bir eczacı ve kimyager olarak çalışmakta olan Pemperton’un icadı olarak kabul edilen kola ilk kez ortaya çıktığı dönemden itibaren hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Tüm dünyanın bildiği sevdiği ve sık tükettiği bir içecek haline gelen kola günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

Kola şişelerinin altı neden ayaklıdır?

Diğer gazlı içecekler gibi özelliğine göre şişelenen plastik cam ya da teneke malzemelerde satılan kola birçok kişi tarafından sevilen ve tüketilen bir içecektir. Bu içecek ile ilgili bir konuda kola şişelerinin altındaki ayaklardır. Bir tesadüf olmayan bu durum bilinçli bir tercihtir.

Genel olarak pet şişelerde satılan kola içeceği özel tasarımlı şişelerde satılmaktadır. Pot şişe ambalajları daima içine konacak olan içeceğin özelliğine göre tasarlanmaktadır. Gazlı olan ürünler gazsız olan ürünler farklı biçimde tasarlanmış olan şişelerde satılır.

Gazlı içecekleri korumak için pet şişelerin tabanlarında girintiler ve çıkıntılar bulunur. Bu sayede şişelerin ve dolayısı ile içindekilerin dayanıklılıkları da arttırılmış olur. Gazsız olan içeceklerin şişelerine dikkat edildiği zaman alt kısımlarının tabanlarını düz olduğu görülür. Ancak gazlı içeceklerin şişeleri içinde yer alan içeceği koruyabilmek adına girintili çıkıntılı olarak üretilir.

Tüm bunların nedeni içeceğin gazlı ya da gazsız olması ile ilgilidir. Örnek olarak su gazsız bir içecektir. İçinde basınç bulunmaz. Gazlı içecekler ise içinde basınç barındırır. İçeriğindeki gaz ve basınç nedeni ile şişenin alt tarafı şişerse ayrıca şişe dik de duramayacağı için gazlı içeceklerin şişelerinin alt kısımları ayaklı olarak üretilmektedir.