Kölelikten özgürlüğe uzanan gelenek: Kaapse Klopse karnavalı

Cape Town'da düzenlenen Kaapse Klopse Karnavalı, kültürel çeşitliliği ve özgürlüğü kutluyor. Renkli kostümler ve müzik eşliğinde yapılan bu etkinlik, kölelik tarihine ışık tutuyor.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Kaapse Klopse Karnavalı, kölelik dönemine karşı bir başkaldırı olarak başladı. Yüzyıllar içinde, bu etkinlik şehrin en büyük sokak festivali haline geldi. Bugün çok kültürlülüğün ve özgürlüğün simgesi olarak kutlanıyor.

"İKİNCİ YENİ YIL"

Karnaval, halk arasında "İkinci Yeni Yıl" olarak bilinir. Bu etkinlik, köle olarak getirilen Müslüman Cape Malay topluluğunun önemli kültürel etkinliklerinden biridir. Hollandalı sömürgeciler tarafından 17. yüzyıldan itibaren bu bölgede yaşayan topluluk için düzenlenmektedir.

Kölelikten özgürlüğe uzanan gelenek: Kaapse Klopse karnavalı 1

Kaapse Klopse'nin tarihi, kölelerin yalnızca 2 Ocak tarihinde izinli sayıldığı uygulamaya dayanmaktadır. Aylarca süren hazırlıkların ardından, 'Klopse' ekipleri, renkli kostümlerle sokaklarda yürümektedir. Müzik eşliğinde yapılan bu yürüyüşte, boyalı yüzler ve geleneksel 'Ghoema' ritimleri öne çıkıyor.

Karnaval, sadece bir görsel şölen sunmaz. Aynı zamanda kölelik ve apartheid dönemlerinde kısıtlanan toplulukların özgürlük mücadelesini simgeler. Bu yürüyüş, kültürel kimliğin kuşaktan kuşağa aktarılmasına olanak tanır.

Kölelikten özgürlüğe uzanan gelenek: Kaapse Klopse karnavalı 2

FESTİVAL HANGİ TARİHLERDE YAPILIR?

Her yıl 2 Ocak'ta yapılan festival, bu yıl 5 Ocak'ta gerçekleştirildi. Bunun nedeni, bu tarihin Cuma gününe denk gelmesidir. Etkinlik, Cape Malay toplumunun dini hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak değiştirilmiştir.

Kölelikten özgürlüğe uzanan gelenek: Kaapse Klopse karnavalı 3

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, yaklaşık 20 bin müzisyen ve dansçı yer aldı. Tarihi 'District Six' semtinden başlayan kortej, Somerset Caddesi güzergahını takip etti. Kaldırımları dolduran binlerce izleyici, kamp sandalyeleri ve şemsiyeleriyle etkinliği izledi.

Karnavalda 30'dan fazla grup yer aldı. Her grup, kendine has renkleriyle geleneksel Ghoema müziği eşliğinde dans ederek izleyicileri selamladı. Etkinlik, sabah saatlerinde başlamış ve akşam saatlerinde yapılan koro ve kostüm yarışmalarıyla sona ermiştir.

'Klopse' grubu üyesi Desmond, yüz boyama geleneğinin kölelik dönemine dayandığını ifade etti. O zamanlar, kimliklerini gizlemek zorundaydılar. Katılımcıların rengarenk kostümleri, aralarındaki tarihi rekabetten etkilenmektedir.

Kölelikten özgürlüğe uzanan gelenek: Kaapse Klopse karnavalı 4

England All Stars grubunun üyesi Ahmad Davids, etkinliğin Cape Town'ın önemli müzik ve dans etkinliklerinden biri olduğunu belirtti. Katılan gruplar, şehrin farklı mahallelerini temsil etmektedir. Bu yıl katılım oldukça yoğundur.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Cape Town Güney Afrika Cumhuriyeti
