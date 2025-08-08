Kolesterol değerleri kaç olmalı?

Kolesterol seviyesi, özellikle kalp damar hastalıkları açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılması, kolesterol seviyesinin izlenmesine ve olası risklerin önceden tespit edilmesini sağlamaktadır.

Kolesterol nedir?

Kolesterol, vücutta doğal olarak bulunan ve yağa benzeyen bir maddedir. Hücreler tarafından üretilen, hormon üretimi, D vitamini sentezi ve safra asitlerinin oluşumu gibi pek çok önemli görevi bulunmaktadır.

İnsan vücudu günde yaklaşık olarak 1 gr civarında olan kolesterol ihtiyacının 3/4'lük kısmını kendi üretmektedir. Karaciğer, vücudun ihtiyacı olan kolestrolün büyük bir kısmını üretirken kalan kısım hayvansal kaynaklı besinler yoluyla alınmaktadır.

Vücutta iyi kolesterol (HDL) ve kötü kolesterol (LDL) olmak üzere iki tür kolesterol çeşidi bulunmaktadır. HDL, fazla olan kolesterolü vücuttan uzaklaştırarak kalp damar hastalıklarının riskini azaltmaktadır. Bu yüzden iyi kolesterol olarak adlandırılmaktadır. LDL ise kolesterol yüksek seviyelerde olduğunda damar çeperinde birikerek plak oluşumuna sebep olmaktadır. Bu plak oluşumu da arter tıkanıklığına yol açabilmektedir. Bu yüzden kötü kolesterol olarak adlandırılmaktadır.

Kolesterol neden olur?

Kolesterol seviyelerindeki dengesizlik, çeşitli etkenler sonucunda meydana gelebilmektedir. En yaygın nedenlerinden biri trans yağ ve doymuş yağ içeriği yüksek olan besinlerin tüketilmesidir.

Kolesterole sebep olan faktörlerden bazıları şunlardır:

Trans yağ ve doymuş yağ içeriği yüksek olan besinlerin tüketilmesi,

Kızartmalar, fast food ve aşırı miktarda kırmızı et tüketimi,

Düzenli egzersiz yapılmaması,

Sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi,

Diyabet, hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması) ve böbrek hastalığı,

Ailenin tıbbi geçmişinde kolesterol öyküsünün bulunması,

Aşırı kilo ve obezite.

Yüksek kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüksek kolesterol genellikle sessiz seyreden ve belirti vermeyen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden düzenli test yapılmadığında fark edilmesi oldukça zordur. Fakat uzun vadede kolesterol düzeyinin normalin üzerine çıkması sonucu bazı belirtiler kendini göstermektedir.

Yüksek kolesterol belirtileri şu şekildedir:

Göğüs ağrısı (anjina),

Enerji düşüklüğü ve sürekli kendini yorgun hissetme,

Yüzde, özellikle göz çevresinde, meydana gelen sarı renkli yağ bezeleri,

Ayaklarda ve bacaklarda ağrı/uyuşma,

Konuşma bozukluğu,

Baş dönmesi ve sersemlik hissi,

Ani gelişen felce benzeyen belirtiler,

El ve ayakların sürekli soğuk olması,

Nefes darlığı.

Yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı sizde görüldüğünde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız ve test yaptırmanız gerekmektedir. Kolesterol yüksekliği tedavi edilmezse kalp krizi ve inme gibi problemlere yol açabilmektedir.

Kolesterol değerleri kaç olmalı?

Sağlıklı bir bireyde kolesterol değerlerinin belirli bir aralıkta bulunması gerekmektedir. Kolesterol düzeyleri değerlendirilirken total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserid değerleri dikkate alınmaktadır.