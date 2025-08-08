HABER

Kolesterol değerleri kaç olmalı?

Sağlıklı yaşam, sadece ideal kiloya ulaşmak ve formda kalmanın ötesinde bir kavramdır. Vücudumuzdaki iç dengeyi sağlayan pek çok değer düzenli olarak takip edilmeyi gerektirmektedir. Düzenli olarak takip edilmesi gereken değerlerden biri de kolesterol seviyesidir. Bu durum sadece ileriki yaş gruplarını ilgilendiriyormuş gibi görünse de aslında genç yaştan itibaren dikkat edilmesi gereken bir konudur. Peki, kolesterol normal değerleri nedir?

Kolesterol seviyesi, özellikle kalp damar hastalıkları açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılması, kolesterol seviyesinin izlenmesine ve olası risklerin önceden tespit edilmesini sağlamaktadır.

Kolesterol nedir?

Kolesterol, vücutta doğal olarak bulunan ve yağa benzeyen bir maddedir. Hücreler tarafından üretilen, hormon üretimi, D vitamini sentezi ve safra asitlerinin oluşumu gibi pek çok önemli görevi bulunmaktadır.
İnsan vücudu günde yaklaşık olarak 1 gr civarında olan kolesterol ihtiyacının 3/4'lük kısmını kendi üretmektedir. Karaciğer, vücudun ihtiyacı olan kolestrolün büyük bir kısmını üretirken kalan kısım hayvansal kaynaklı besinler yoluyla alınmaktadır.

Vücutta iyi kolesterol (HDL) ve kötü kolesterol (LDL) olmak üzere iki tür kolesterol çeşidi bulunmaktadır. HDL, fazla olan kolesterolü vücuttan uzaklaştırarak kalp damar hastalıklarının riskini azaltmaktadır. Bu yüzden iyi kolesterol olarak adlandırılmaktadır. LDL ise kolesterol yüksek seviyelerde olduğunda damar çeperinde birikerek plak oluşumuna sebep olmaktadır. Bu plak oluşumu da arter tıkanıklığına yol açabilmektedir. Bu yüzden kötü kolesterol olarak adlandırılmaktadır.

Kolesterol neden olur?

Kolesterol seviyelerindeki dengesizlik, çeşitli etkenler sonucunda meydana gelebilmektedir. En yaygın nedenlerinden biri trans yağ ve doymuş yağ içeriği yüksek olan besinlerin tüketilmesidir.

Kolesterole sebep olan faktörlerden bazıları şunlardır:

  • Trans yağ ve doymuş yağ içeriği yüksek olan besinlerin tüketilmesi,
  • Kızartmalar, fast food ve aşırı miktarda kırmızı et tüketimi,
  • Düzenli egzersiz yapılmaması,
  • Sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi,
  • Diyabet, hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması) ve böbrek hastalığı,
  • Ailenin tıbbi geçmişinde kolesterol öyküsünün bulunması,
  • Aşırı kilo ve obezite.

Yüksek kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüksek kolesterol genellikle sessiz seyreden ve belirti vermeyen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden düzenli test yapılmadığında fark edilmesi oldukça zordur. Fakat uzun vadede kolesterol düzeyinin normalin üzerine çıkması sonucu bazı belirtiler kendini göstermektedir.

Yüksek kolesterol belirtileri şu şekildedir:

  • Göğüs ağrısı (anjina),
  • Enerji düşüklüğü ve sürekli kendini yorgun hissetme,
  • Yüzde, özellikle göz çevresinde, meydana gelen sarı renkli yağ bezeleri,
  • Ayaklarda ve bacaklarda ağrı/uyuşma,
  • Konuşma bozukluğu,
  • Baş dönmesi ve sersemlik hissi,
  • Ani gelişen felce benzeyen belirtiler,
  • El ve ayakların sürekli soğuk olması,
  • Nefes darlığı.

Yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı sizde görüldüğünde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız ve test yaptırmanız gerekmektedir. Kolesterol yüksekliği tedavi edilmezse kalp krizi ve inme gibi problemlere yol açabilmektedir.

Sağlıklı bir bireyde kolesterol değerlerinin belirli bir aralıkta bulunması gerekmektedir. Kolesterol düzeyleri değerlendirilirken total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserid değerleri dikkate alınmaktadır.

  • Total kolesterol için ideal değer, 200 mg/dL'nin altıdır. 200-239 mg/dL sınırda değer sayılırken, 240 mg/dL ve üzeri yüksek değer olarak sayılmaktadır.
  • LDL (Kötü) kolesterol için ideal değer, 130 mg/dL’nin altıdır. 130-159 mg/dL sınırda değer olarak sayılırken, 160 mg/dL ve üzeri yüksek değer olarak sayılmaktadır.
  • HDL (İyi) kolesterolün erkekler için ideal değeri, 40 mg/dL ve üzeridir. 40 mg/dL’nin altı riskli olarak sayılmaktadır.
  • HDL (İyi) kolesterolün kadınlar için ideal değeri 50 mg/dL ve üzeridir. 40 mg/dL’nin altı riskli olarak sayılmaktadır.
