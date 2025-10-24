HABER

Kolesterol testi nedir, nasıl yapılır?

İnsan vücudu ilerleyen yaş, dış etkenler, stres, genetik gibi birçok nedene bağlı olarak hasar görebilir ve organlar işlevlerini kaybederek yerine getirmesi gereken görevleri yapamayabilir. Kandaki şeker dengesi, kolesterol seviyeleri gibi durumlar da genetik nedenler ya da bazı organların hasar görmesi sonucunda meydana gelebilir.

Ferhan Petek

Kolesterol insan vücudunun düzgün bir şekilde çalışabilmeye devam etmesi için gerekli olan bir tür yağ molekülü olarak tanımlanmaktadır. Yüksek seviyelerde olan kolesterol, kalp sorunlarına ya da diğer başka hastalıklara yol açabilmektedir. Bu yüzden kolesterol ölçümlerinin düzenli olarak yapılması önerilir. Belli olan kolesterol seviyelerinin altına inilmesi ya da üzerine çıkılması hayati önem taşıyan durumlar olarak kabul edilir. Her yaş grubu için normal kabul edilen kolesterol seviyeleri farklılık gösterebilmektedir.

Kolesterol testi nedir?

Kolesterol testi kanda ne kadar miktarda LDL kolesterol (Düşük yoğunluklu lipoprotein ya da kötü kolesterol) olduğunu belirleyen testtir. Kan örneğinden alınarak bakılan kötü kolesterol seviyesi karaciğerde üretilen bir tür proteindir. Sadece kan yolu ile taşınabilen kötü kolesterol bazı insanlarda damar duvarına yapışır ve burada plak oluşumuna neden olur.

Çeşitli belirtilerin görüldüğü kişilerde kolesterol ölçümü doktorlar tarafından gerekli görüldüğü zaman yaptırılır ve çıkan sonuçlara göre gerekirse tedaviye başlanır. İnsan vücudunun sağlık bir biçimde çalışabilmesi ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesi için kolesterol seviyesinin yeterli ve gerekli miktarlarda olması gerekmektedir.

Kolesterol testi nasıl yapılır?

Tıbbi literatürde yer alan lipid profili farklı lipid türlerini ve tiplerini ölçebilmek içi yapılan bir kan testi türüdür. Kandaki toplam kolesterolün ölçümü kan testi yolu ile yapılır ve damardan alınan kandaki kolesterol seviyesi ölçülür. Testin sonuçları genel olarak bir ile iki gün arasında çıkabilir. Doktor sonuçları değerlendirir ve gerek görürse bir tedavi uygular.

Günümüzde evde de kolesterol ölçümü işlemi yapılabilmektedir. Bunun için eczanelerden kolesterol testi kiti almak ve uygulamak yeterli olacaktır. Birkaç damla kandan toplam kolesterol seviyesi ölçülebilmektedir. Ancak yine de bir sağlık kuruluşunda kolesterol ölçümü yaptırmak daha sağlık bir sonuç almayı sağlayabilmektedir.

