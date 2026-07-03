Kolesterol uzmanlarının tüketmenizi istediği kalp dostu tek besin

Sağlıklı beslenmede çeşitlilik büyük önem taşısa da uzmanların neredeyse herkes için önerdiği ortak bir besin grubu bulunuyor. Özellikle fasulye ve diğer baklagiller, içerdiği lif, protein ve bitkisel bileşikler sayesinde hem kalp sağlığını koruyor hem de birçok kronik hastalık riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

UZMANLARIN ORTAK TAVSİYESİ: FASULYE

BBC'nin derlediği bilgilere göre, Emily Leeming, fasulyeyi beslenmede mutlaka yer verilmesi gereken gıdalar arasında gösteriyor.

Leeming'e göre baklagiller, özellikle lif bakımından oldukça zengin olması nedeniyle günlük beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yaklaşık yarım su bardağı fasulye, 7-8 gram lif ve benzer miktarda protein sağlayabiliyor. Bu miktar, yetişkinler için önerilen günlük yaklaşık 30 gram lif hedefinin önemli bir bölümünü karşılıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Lif açısından zengin beslenme, bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Uzmanlara göre düzenli baklagil tüketimi;

Daha uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.

Sindirim sistemini destekleyebiliyor.

Tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri gibi bazı hastalıkların riskinin azaltılmasına katkı sunabiliyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Bağırsak sağlığının yanı sıra fasulyenin en dikkat çeken faydalarından biri de kalp sağlığı üzerindeki etkisi.

Megan Rossi, baklagillerin yüksek lif içeriğinin kandaki LDL yani "kötü" kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Lif, bağırsakta kolesterole bağlanarak yeniden kana karışmasını azaltabiliyor ve vücuttan atılmasını destekleyebiliyor. Bu durum da uzun vadede kalp ve damar hastalıkları riskinin azalmasına katkı sağlayabiliyor.

İLTİHAPLANMAYA KARŞI DA DESTEK OLABİLİR

Fasulye, fitokimyasal adı verilen bitkisel bileşikler açısından da zengin bir besin grubu olarak öne çıkıyor. Bu maddelerin kronik inflamasyonun azaltılmasına destek olabileceği belirtiliyor.

Kronik iltihaplanmanın kalp-damar hastalıklarının yanı sıra diyabet ve bazı romatizmal hastalıklarla da ilişkili olduğu biliniyor.

HEM EKONOMİK HEM SÜRDÜRÜLEBİLİR

Uzmanlar, fasulyenin yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik ve çevresel yönüyle de önemli bir besin olduğuna dikkat çekiyor. Bitkisel protein kaynağı olması sayesinde sürdürülebilir beslenme açısından da öne çıkan fasulye, dünyanın birçok bölgesinde kolay ulaşılabilen ve uygun maliyetli gıdalar arasında yer alıyor.

Ayrıca uzmanlar, yalnızca kuru fasulye değil; taze fasulye, yeşil fasulye ve bakla gibi diğer baklagillerin de sağlıklı beslenme düzeninde yer almasının faydalı olabileceğini belirtiyor. Bu ürünlerin lif miktarı kuru baklagillere göre daha düşük olsa da, yüksek lif içeren sebzeler arasında bulunmaya devam ediyor.